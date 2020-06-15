اليابان تعلق نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين تعليق خططها لنشر أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية في المناطق النائية في البلاد، في ظل معارضة محلية قوية.



وقال وزير الدفاع تارو كونو للصحفيين إن الحكومة سوف تعلق خطتها لنشر أنظمة أيجيس البالستية في مقاطعتي اكيتا وياماجوشي بسبب التكاليف ومسائل فنية.



وأضاف: "سوف نبقى خلال الوقت الحالي على قدرتنا الدفاعية الصاروخية من خلال مدمرات مزودة بنظام أيجيس.



وكان الهدف من نشر أنظمة الدفاع الصاروخي البرية مواجهة التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت خلال عامي 2016 و 2017 العشرات من الصواريخ الباليستية تجاه بحر اليابان، بعضهم حلق فوق اليابان.



وقررت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي خلال عام 2017 إنفاق مليارات الدولارات لنشر أنظمة دفاع صاروخية في المقاطعتين الواقعتين بجنوب غرب البلاد.



ولكن الحكومة واجهت معارضة قوية في المنطقتين، حيث أعرب السكان عن قلقهم بشأن التأثير الصحي للموجات الكهرومغناطسية للرادار، واحتمالية تعرضها للهجوم.