 صحيفة: المفوضية الهندية في باكستان تعلن اختفاء اثنين من موظفيها - بوابة الشروق
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صحيفة: المفوضية الهندية في باكستان تعلن اختفاء اثنين من موظفيها

دلهي - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 10:44 ص

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الاثنين، بأن اثنين من موظفي المفوضية الهندية في باكستان اختفيا قبل نحو ساعتين، وأن الحكومة الهندية بحثت الأمر مع السلطات الباكستانية المعنية.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم المفوضية العليا للهند في إسلام آباد قوله: "إن اثنين من مسؤولي المفوضية العليا في عداد المفقودين منذ الصباح أثناء عملهما الرسمي، وتم بحث الأمر مع السلطات الباكستانية".

وأضاف أن الموظفين يعملان سائقين وخرجا في مهمة في إسلام آباد لكنهما لم يصلا إلى وجهتيهما بعد.

ويأتي الحادث الجديد بعد أيام من طرد الهند اثنين من مسؤولي المفوضية العليا الباكستانية في دلهي بعد اتهامهما بالتجسس.


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