محافظ أسيوط يتابع آليات تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري بالمراكز والمدن

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري وحياة كريمة بشكل دوري تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ؛ للمساهمة في تغير شكل الريف المصري خلال المدة المحددة للبرنامج، والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.

ووجه المحافظ، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمسؤولين عن تنفيذ المبادرة والوحدات التي تم تشكيلها في كل مركز بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز، مؤكدًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة في تلك القرى.

وكان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة اجتمع بوفد من المكتب الفني لمجلس الوزراء الذي زار المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الريف المصري بحضور مسؤولي جهاز التعمير بأسيوط وسوهاج، والوادي الجديد ورؤساء المراكز والمدن، والمعنين لاستعراض المشروعات التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وموقف مشروعات مجمعات الخدمات الجاري تنفيذها بجميع الوحدات المحلية القروية لخدمة القرى وتوابعها، حيث يتكون من مكاتب لجميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين من سجل مدني، ومكتب بريد، ومركز تكنولوجي، وتضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية.

كما أجرى السكرتير المساعد برفقة وفد المكتب الفني لرئاسة مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الريف المصري بقرى مركز ديروط في وجود محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز، حيث تم المرور على مركز شباب ببلاو والوحدة الصحية بقرية دشلوط، ومجمع خدمات قرية الكودية ومجمع خدمات قرية مسارة، وأعمال تبطين الترع للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.