رئيس المجلس الرئاسي اليمني يصل قطر في إطار جولة خليجية وعربية

وصل رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة ضمن جولة خليجية وعربية، هي الأولى منذ تسلمه المنصب قبل نحو شهرين.

ومن المنتظر أن يعقد العليمي، جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، و فرص دعم جهود مجلس القيادة في تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية ضمن منظومة الإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المجلس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وكان العليمي، قد زار كلاً من الكويت والبحرين والإمارات ومصر، قبل وصوله إلى قطر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي وإعادة الإعمار.

وقال السفير اليمني في الدوحة، راجح بادي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الجولة والزيارة التي يقوم بها العليمي، تأتيان لحشد الدعم للحكومة لمواجهة التحديات التي تواجهها في كافة الأصعدة، وبحث سبل تطوير علاقات البلدين وفتح آفاق جديدة لعلاقة متينة واستراتيجية.

وتعد زيارة العليمي، هي الزيارة الأرفع لمسؤول يمني إلى الدوحة منذ عدة سنوات.