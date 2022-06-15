متحدث الحكومة: سعر المتر بالعاصمة الإدارية أكثر من 14 ألف جنيه مقارنة بـ14 جنيها في 2010

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 14 ألف جنيه، مقابل 14 جنيه في 2010 في تلك المنطقة إذ كان عبارة عن أرض صحراوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الاستثمارات التي طرحتها الدولة حولت قطعة أرض لا قيمة (مادية) لها إلى طرحها الآن بـ14 ألف جنيه لسعر المتر من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكّد أن هناك قطع أراض يتخطى سعرها الـ14 ألف جنيه، معقّبا: "فيه إقبال كبير على الشراء.. الحاجات دي بتتخطف من قبل المستثمرين".

وأشار إلى أن الأموال التي تحصل عليها الدولة من خلال استغلال أصولها تعزد بالنفع على الشعب ولا تُوضع في دولة أخرى.