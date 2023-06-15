أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سوف يرفع معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 0ر4%، في حين حذر مسؤولو البنك من زيادات جديدة محتملة للفائدة.

وأعلن البنك رفع معدل الفائدة، الذي يؤثر على المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية.

ويعد هذا ثامن رفع لمعدل الفائدة من جانب البنك، الذي يسعى للسيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو.

ويأتي قرار البنك بعد يوم من قرار البنك الاتحادي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير، بعد أن رفعه عشر مرات متتالية.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إذا لم يحدث تحول مفاجئ في الاقتصاد "من المحتمل جدا سنواصل زيادة الفائدة في يوليو.. لا نفكر في وقف الزيادة".

وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن "معدل التضخم تراجع، لكن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة طويلة للغاية".

يذكر أن هذه هي الزيادة الثامنة على التوالي للفائدة الأوروبية، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة منذ يوليو الماضي بطريقة غير مسبوقة لمكافحة التضخم المرتفع.

وقالت لاجارد إن اقتراحها زيادة الفائدة في المستقبل "قد لا يكون مفاجئا"، مضيفة أن البنك المركزي الأوروبي "مصر على الوصول إلى هدفه" بخفض معدل التضخم إلى 2% بطريقة تدريجية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم 27 يوليو المقبل.

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشدة ليصل إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا، في حين استمر تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الإحصاء أن معدل التضخم تراجع خلال مايو الماضي إلى 1ر6% مقابل 7% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 3ر6% فقط. وسجل معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل مستوى له منذ فبراير 2022، عندما سجل 9ر5%.

في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا للشهر الثاني على التوالي إلى 3ر5% مقابل 6ر5% خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 5ر5%.

ومازال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى كثيرا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2% على المدى المتوسط.