متابعة دورية في عيد الأضحى من وزارة الزراعة لبرامج التقاوي

• الزراعة توجه بضرورة منع التعديات على الأراضي الزراعية

• خطة رقابية محكمة من الزراعة على المجازر لمتابعة ذبح الأضاحي

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن، والأرز وفول الصويا، وإكثارات التقاوي بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه "عبد العظيم"، خلال الزيارة التي أجراها اليوم السبت، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، ومدير معهد بحوث الأمراض، بضرورة تكليف الباحثين للمرور على البرامج والمحاصيل بكل المحطات ورصد أي حشرات مثل "دودة الحشد" وغيرها، والتعامل معها بالمبيد المناسب، ورفع تقرير مرور يومي بذلك.

كما كلف رئيس مركز البحوث الزراعية، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا ورؤساء الفرق البحثية بالتواجد طوال فترة العيد؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة؛ لمتابعة المحاصيل والعمليات الزراعية اليومية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، استمرار العمل في حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية، والتواجد الميداني في مواقع العمل، وتقديم الدعم الفني، وتكثيف التوعية والتوصيات والارشادات الفنية لكافة المحاصيل الزراعية، والتواجد الدائم مع المزارعين طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار "عضام"، إلى قيام عدة لجان على مستوى الجمهورية للمرور على حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش، والتنبيه على جميع مديري إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة في مواقع العمل المختلفة.

من جهته أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، تواجد العاملين والمهندسين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بغرفة العمليات المركزية؛ لمتابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات الذين تواجدوا أيضا في مقر أعمالهم.

فيما أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛

للكشف على اللحوم والإشراف على ذبح الأضاحي، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الأصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، وكذلك التصدي لظاهرة الذبح خارج المجازر.

كما تواصل معامل صحة الحيوان ومتبقيات المبيدات، والعفن البني، تقديم خدماتها في فحص عينات الأغذية والتصدير، فيما يواصل مفتشي ومهندسي الحجر الزراعي عملهم في الموانئ المصرية لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وجه كل المعاهد والمعامل البحثية والإدارات، والقطاعات الخدمية التابعة للوزارة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل، وتقاوي الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوي.