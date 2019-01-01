الأمم المتحدة: تراجع مثير للقلق في أعداد الأطفال الذين يتلقون التطعيمات عالميا

لفتت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأربعاء، إلى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تراجع "مثير للقلق" في عدد الأطفال الذين يتلقون التطعيمات في مختلف أنحاء العالم.

وحدث تراجع حاد في عدد الأطفال الذين أكملوا التطعيمات ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بحسب البيانات الأولية التي كشفت عنها المنظمتان التابعتين للأمم المتحدة.

وذكرت الصحة العالمية ويونيسف في بيان مشترك أن أكثر من 30 حملة تطعيم ضد الحصبة تعرضت لخطر الإلغاء، كما تحدثت أكثر من 60 دولة عن اضطرابات في برامج التطعيم حتى شهر مايو الماضي، جراء الجائحة.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان صحفي: "المعاناة التي يمكن تجنبها والوفيات الناجمة عن عدم تلقي الأطفال التطعيمات الروتينية يمكن أن يكون أكبر كوفيد-19 نفسه".