تنامى تهديدات الملاحة البحرية مع تمدد تنظيم داعش بشمال موزمبيق

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استغل تنظيم داعش وجماعة أهل السنة والجماعة بشمال موزنبيق، ضعف القبضة الأمنية على السواحل؛ لشن الهجمات المميتة والسيطرة على المناطق الساحلية الاستراتيجية والتى كان آخرها قرية ماكيمبو دربايا التي تمت السيطرة عليها بهجوم برمائى.

وذكر موقع "أول أفريكا" أن شن الهجمات عبر البحر ليس سوى بداية اضطراب وتهديد للملاحة البحرية بالمنطقة على يد داعش.

وأضاف الموقع أن المناطق الساحلية بكابوديلغادو -منطقة انتشار المسلحين- مليئة بالنازحين الذين بلغ عددهم بحسب الأمم المتحدة 200 ألف شخص والذين لا سبيل لتوصيل المساعدات لهم سوى عن طريق البحر والذى يستطيع المسلحون إيقافه بسهولة.

كما أن المسلحين الذين تتنامي قدراتهم العسكرية قد يقومون بأعمال القرصنة البحرية لتوسيع الدخل المالى لتمويل عملياتهم.

إلى جانب ذلك يمثل الانتشار الساحلى للمتطرفين تهديدا صريحا ليس على اقتصاد موزنبيق فقط بل على مصالح شركات الغاز الأمريكية والفرنسية والإيطالية وغيرها، والدليل على ذلك تأجيل شركة إكسون الأمريكية مشروع مصفاة الغاز بعشرات مليارات الدولارات؛ خوفا من تخريب المشروع.

وأما الحكومة الموزنبيقية فتعتمد على المرتزقة من شركتى دايك وواغنر، لمحاربة التنظيم دون وجود أى خطة لتأمين السواحل.

وعن المشاورات بين موزنبيق ودولتى جنوب إفريقيا وزيمبابوى، ضمن لجنة تطوير الجنوب الإفريقى، فلم يتم الإعلان عن استراتيجيتها بعد، والمفضل أن تحوى خطة لاستعادة السيطرة على المياه القريبة من السواحل لتعطيل حركة التنظيم.