 اتحاد الكرة: اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي وخصم 3 نقاط جاء وفقا للائحة - بوابة الشروق
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اتحاد الكرة: اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي وخصم 3 نقاط جاء وفقا للائحة

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 1:21 ص

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن العقوبات التي صدرت ضد الزمالك بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري العام، تمت وفقًا للائحة المعلنة لجميع الأندية.

وقال الجنايني خلال حواره على قناة أون تايم سبورتس :" بعد نهاية مباراة كأس السوبر في الإمارات، تلقيت خطاب من الجهات الأمنية يعلن موافقتهم الرسمية على إقامة مباراة القمة بالدوري في موعدها المحدد".

وأضاف:" أبلغنا إدارة الفريقين، بأن الأمن أعلن موافقته على إقامة مباراة القمة 119 في موعدها، والتقارير أكدت امكانية وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة".

وأكمل:" لا يوجد استثناءات، لائحة لجنة المسابقات تقضي باعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بالإضافة لخصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم".

وأتم:" تعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف، وكنت أتوقع الهجوم بعد رئاستي للجنة الخماسية، ونعمل بدون انتماءات داخل اتحاد الكرة".


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