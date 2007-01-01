أقال رئيس الوزراء التونسي المكلف بتسيير الأعمال، إلياس الفخفاخ، وزراء حركة النهضة.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانًا، نقلًا عن حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مساء الأربعاء، قالت فيه إن رئيس الوزراء ابمستقيل، إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء «وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزير التجهيز منصف السليتي، ووزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، ووزير النقل واللوجستيك أنور معروف، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى، من مهامهم».

وأضاف البيان، أن رئيس الحكومة قرر تكليف «الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة».

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن تلقيه استقالة، رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخاخ، مساء الأربعاء.

وفى وقت تتعقد الأزمة السياسية في تونس بعد تصاعد الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزاري؛ ردًا على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، قررت الحركة، فجر الأربعاء، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.