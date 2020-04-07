قال شهود العيان إن الحريق بدأ بمعرض سجاد وأقمشة بسبب ماس كهربائي بالطابق الثاني، وامتدت إلى 4 محلات أخرى بالطابق الأول والتهمتهم النار جميعاً.

وأضاف الشهود في تصريح للشروق، أن معرض الجساد افتتح منذ أربعة أشهر وأصحابه 3 أشقاء وتسبب الحريق في خسائر فادحة تقدر بمبلغ مليون ونصف، بالإضافة إلى باقي المحال التجارية فقد التهمت النيران المحلات بالكامل من بينهم سوبر ماركت ومحل أدوات تجميل، ومحل بيبسي ومحل للشنط.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وجارى عملية التبريد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.