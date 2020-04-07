قال شهود العيان إن الحريق بدأ بمعرض سجاد وأقمشة بسبب ماس كهربائي بالطابق الثاني، وامتدت إلى 4 محلات أخرى بالطابق الأول والتهمتهم النار جميعاً.
وأضاف الشهود في تصريح للشروق، أن معرض الجساد افتتح منذ أربعة أشهر وأصحابه 3 أشقاء وتسبب الحريق في خسائر فادحة تقدر بمبلغ مليون ونصف، بالإضافة إلى باقي المحال التجارية فقد التهمت النيران المحلات بالكامل من بينهم سوبر ماركت ومحل أدوات تجميل، ومحل بيبسي ومحل للشنط.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وجارى عملية التبريد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.