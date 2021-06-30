عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تسبب الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار القياسي في ألمانيا وبلجيكا في مصرع ما لا يقل عن 44 شخصًا، وعشرات المفقودين.

وقالت الشرطة الألمانية إن عدد ضحايا الفيضانات في منطقة باد نوينار-آرفايلر بولاية راينلاند بالاتينات غربي البلاد، ارتفع إلى 18 من أربعة.

وسبق أن ذكرت الشرطة أن 70 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين في منطقة مركز زراعة العنب في آرفايلر، بعدما فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين، على ضفتيه ودمر ستة منازل.

وقالت السلطات الألمانية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في منطقة أوسكيرخن جنوب مدينة بون، فيما قتل سبعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء، في أماكن أخرى بولاية شمال الراين - وستفاليا، العديد منهم في أقبية غمرتها المياه.

وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات أولئك الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل، إلى بر الأمان.