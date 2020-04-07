وزيرة دفاع جنوب أفريقيا تطلب نشر 25 ألف جندي لمواجهة الشغب في البلاد

أعلنت وزير الدفاع في جنوب أفريقيا نوسيفيوي مابيزا-نكاكولا أنها ستتقدم بطلب زيادة عدد أفراد قوات الدفاع الذاتي المنتشرين في البلاد من 5 آلاف إلى 25 ألف فرد.

وذكرت صحيفة "ذا ساوث أفريكا تايمز" أن هذا العدد يأتي في إطار تسوية بين ما طلبه الرئيس سيريل راموفوزا 10 آلاف جندي والذي طلبته المعارضة 75 ألف جندي.

وتخطط الحكومة لنشر 25 ألف فرد من قوات الدفاع الوطني الجنوب أفريقية في كوازولو ناتال وجوتنج في محاولة لإعادة السلم إلى المنطقة.

وقالت وزيرة الدفاع إن عدد الجنود الذين تم نشرهم هو "حل وسط" بين عشرة آلاف جندي الذين طلبهم الرئيس على الأرض و 75 ألف جندي تطالبهم أحزاب المعارضة.

وعلى صعيد متصل، استمرت أعمال العنف في جنوب أفريقيا لليوم الخامس على التوالي وتعرضت المتاجر والمخازن في البلاد للنهب على الرغم من تحرك الرئيس سيريل رامافوزا لنشر القوات في محاولة لوقف الاضطرابات التي أودت بحياة 72 شخصا.

واندلعت الاضطرابات المستعرة، لأول مرة يوم الجمعة الماضي، بعد أن بدأ الرئيس السابق جاكوب زوما قضاء فترة 15 شهرًا بتهمة الازدراء بعد رفض تحقيق في الفساد.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الشغب إلى 1234 شخصا، على الرغم من تورط عدة آلاف في عمليات السلب والنهب.