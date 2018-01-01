الزمالك يواجه فاركو بالشباب

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استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب في مباراة الفريق الأبيض أمام فاركو.

وتقام مباراة الزمالك وفاركو، غدا الأحد، في تمام الساعة 9 ونصف مساء، ضمن منافسات الأسبوع 34 من الدوري الممتاز.

ويدرس مدرب الزمالك إراحة عدد من اللاعبين الأساسين في مواجهة فاركو بعد نهاية الدوري، والتركيز على المشاركة المرتقبة في البطولة العربية بالسعودية بنهاية شهر يوليو الجاري.

وتوج الأهلي رسميًا بلقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه عن الموسم الجاري 2022-2023.

وتعرض الزمالك لخسارة قاسية مذلة يوم الخميس الماضي أمام الأهلي في مباراة القمة بنتيجة 4-1.

وتتردد الأنباء عن اقتراب رحيل مدرب الزمالك أوسوريو عن النادي واقترابه من تدريب منتخب هندوراس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.