 كولر: مستمر مع الأهلي لموسم آخر.. وقد نتفق على تمديد التعاقد - بوابة الشروق
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كولر: مستمر مع الأهلي لموسم آخر.. وقد نتفق على تمديد التعاقد

الشروق
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 1:43 م | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 1:43 م

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي استمراره مع الأهلي لموسم آخر، وفقًا لما تنص عليه بنود التعاقد بين الطرفين، مُشيرًا لاحتمالية مد التعاقد.

وقال مارسيل كولر في تصريحات لصحيفة SRF السويسرية: "لقد وقعت عقدًا لمدة عامين وأتوقع أن أبقى هنا لمدة عام آخر".

وأضاف: "كمدرب، لا أخطط كثيرًا مسبقًا للمستقبل لأنني أعرف مدى السرعة التي يمكن تتغير عليها وظيفة المدرب، أحاول فقط أن أعطي كل شيء حيث أعمل".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "إذا كان الطرفان راضين فقد يكون هناك تمديد للعقد. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلينا الجلوس معًا".

وكانت إدارة النادي الأهلي قد بدأت مفاوضاتها الأولية لتمديد التعاقد مع مارسيل كولر، الذي نجح خلال موسمه الأول في الفوز بخمسة ألقاب، هي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري مرتين.


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