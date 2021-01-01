أحيا النجم بهاء سلطان حفلا غنائيا ضخما بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الحضور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم بهاء خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور منها "تعالي ادلعك، ياتري، براحة يا شيخة" وغيرها من الأغاني، وحرص بهاء في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري بعد العرض المبهر الذي قدمه خلال الحفل.

وطرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرًا، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "كدابة" من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس، كما طرح أيضا أغنية "البيت وحش" على "يوتيوب"، ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.