 وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو لضم الضفة الغربية حال إعلان العدل الدولية عدم قانونية الاستيطان - بوابة الشروق
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وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو لضم الضفة الغربية حال إعلان العدل الدولية عدم قانونية الاستيطان

وكالات
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 7:10 م

تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بالعمل على تطبيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية بغض النظر عما يحدث.

ودعا سموتريش، خلال اجتماع لحزبه، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية إذا أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال سموتريش: «يجب الرد عليهم بقرار تاريخي بتطبيق السيادة على أراضي الوطن».

والأسبوع الماضي، منحت الحكومة الإسرائيلية، الموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، في بيان، إن مجلس التخطيط الأعلى التابع للحكومة الإسرائيلية، وافق أو قدم خططا لبناء 5295 منزلا في عشرات المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.

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