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محافظ الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين

محمد راشد
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:28 م

شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انعقاد لقاء اليوم المفتوح بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام المحافظة ومحمود فاروق، مدير إدارة خدمة المواطنين في ديوان عام المحافظة، ومديري الإدارات والمديريات المنوطة.

وبحث محمد عبدالفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح شكواهم بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختلفة.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، أن لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين مسؤولي الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

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