الأهلي يعلن إصابة عبد القادر بجزع في الرباط الخارجي للركبة

أدى أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم، الإثنين.

الأهلي يواجه مودرن سبورت في التاسعة من مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك أثناء مشاركته في آخر تدريبات الفريق أمس الأول السبت.

وأشار جاب الله إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة، للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب.