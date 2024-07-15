 التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا - بوابة الشروق
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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 5:17 ص

انتهى الشوط الأول من مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا بالتعادل السلبي، المقامة حاليًا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من لاعبي منتخب كولومبيا على مجريات اللعب، ولكن تألق الحارس الأرجنتيني مارتينيز حرمهم من تسجيل هدف التقدم.

وتعرض ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين للإصابة في الدقيقة 40 من الشوط الأول من مباراة نهائي كوبا أمريكا، بعد تدخل عنيف مع مدافع المنتخب الكولومبي.

يُذكر أن مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 انطلقت في الرابعة والتلت من فجر اليوم الإثنين، بعد تأخير دام لـ 80 دقيقة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها محيط ملعب هارد روك.


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