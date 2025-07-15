يستعد المجلس الأعلى للثقافة لاستضافة حدث ثقافي وعلمي بارز، هو المؤتمر العلمي الثاني لأدب الأطفال، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان: "أدب الخيال العلمي للأطفال.. جسر نحو المستقبل والإبداع"، وتنطلق فعالياته صباح غدٍ الأربعاء 16 يوليو 2025، وتستمر لمدة يومين بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية نادي القصة بالقاهرة، ولجنة أدب الطفل التابعة له.

ويُعد هذا المؤتمر خطوة رائدة نحو إثراء المحتوى العربي الموجه للأطفال، وفتح آفاق جديدة في مجالات الخيال العلمي، التي تُعد أساسًا للتفكير الإبداعي والابتكار، ويأتي انعقاده تأكيدًا على أهمية هذا النوع الأدبي في تنمية خيال الأطفال، وقدرتهم على التفكير النقدي والتنبؤ بالمستقبل.

جاءت محاور المؤتمر شاملة ومتكاملة، لتغطي أبعاد أدب الخيال العلمي الموجه للأطفال، من التأصيل النظري إلى التطبيقات الإبداعية.

يتناول المحور الأول "ماهية الخيال العلمي"، ويتعمق في الفروق بينه وبين الخرافة، وتاريخ نشأته، وامتداداته في التراث العربي.

فيما يناقش المحور الثاني "جماليات أدب الخيال العلمي للأطفال"، مركّزًا على العلاقة بين الخيال والعلم، ودور الخيال التنبؤي في استشراف المستقبل.

ويُخصص المحور الثالث "إبداعات عربية وأجنبية" لتحليل نماذج أدبية متميزة من مختلف الثقافات، أما المحور الرابع "الأنواع الأدبية للخيال العلمي الموجه للطفل"، فيسلط الضوء على توظيف الخيال في روايات اليافعين، وقصص الأطفال، والمسرح.

شهد المؤتمر إقبالًا واسعًا من الكُتّاب والباحثين من مصر والوطن العربي، وتلقّى نادي القصة بالقاهرة العديد من البحوث الأكاديمية التي خضعت لمعايير صارمة، من حيث الشكل والمضمون، واختير منها 26 بحثًا مميزًا بعد تحكيم علمي دقيق.

وفي لفتة تقديرية، يشهد المؤتمر تكريم عدد من دور النشر الوطنية والعربية الرائدة في مجال أدب الطفل، أبرزها: دار نهضة مصر، دار بيت الحكمة، دار الظبي (الإمارات)، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

يُقام المؤتمر برعاية الكاتب الكبير محمد السيد عيد، رئيس نادي القصة بالقاهرة، وبمشاركة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويرأس المؤتمر الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ويشغل الشاعر عبده الزراع منصب أمين عام المؤتمر، ويعاونه الكاتب أحمد قرني كأمين عام مساعد، بينما يرأس لجنة البحوث الدكتور حسام الزمبيلي.

جدول فعاليات المؤتمر:

* اليوم الأول – الأربعاء 16 يوليو:

11:00 ص – 12:00 ظ: الجلسة الافتتاحية، وتشمل كلمات مسؤولي المؤتمر وتكريم رئيس المؤتمر، والكاتب الراحل نهاد شريف (اسم الدورة)، ودور النشر المشاركة.

12:00 ظ – 1:30 ظ: الجلسة الأولى: "إرهاصات الخيال العلمي في التراث العربي والمصري".

1:30 ظ – 2:30 م: الجلسة الثانية: "الخيال العلمي في مسرح الطفل".

4:00 م – 5:30 م: الجلسة الثالثة: "تمثلات الخيال العلمي في أدب الطفل العربي".

5:30 م – 6:30 م: مائدة مستديرة: "جماليات أدب الخيال العلمي للأطفال: تجارب ورؤى".

* اليوم الثاني – الخميس 17 يوليو:

11:00 ص – 12:30 ظ: الجلسة الأولى: "تأثير الخيال العلمي ودوره في تقديم العلوم للأطفال".

1:00 ظ – 2:30 م: الجلسة الثانية: "جماليات أدب الخيال العلمي في الأدب العربي".

2:30 م – 4:00 م: مائدة مستديرة: "الخيال العلمي.. ومأزق الكتابة".

4:00 م – 5:00 م: الجلسة الختامية: قراءة التوصيات وكلمة رئيس النادي.

ويتوقع أن يمثّل هذا المؤتمر علامة فارقة في مسيرة أدب الطفل العربي، وأن يسهم في ترسيخ مكانة الخيال العلمي كأداة فعّالة لتكوين جيل مُبدع، يمتلك أدوات العصر، ويشارك في صناعة المستقبل.