محافظة الإسكندرية تعلن طرح المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية في العامرية ثان

أعلنت محافظة الإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام المحافظة، طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة من مقابر الناصرية بمنطقة حبون في حي العامرية ثان.
وأوضحت أن تفاصيل الطرح تتضمن: المدفن عبارة عن قطعة أرض فضاء بمساحة 10 متر مربع دون مبانٍ.
ويتم تخصيص الأرض للمواطنين مقابل حق انتفاع قدره 36,000 جنيه، وعلى المواطنين الراغبين في التخصيص التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام المحافظة.
وأكدت محافظة الإسكندرية، أنه لا يجوز التنازل عن المدفن لمواطن آخر دون موافقة الجهة المختصة وسداد رسوم التنازل.
ونوهت إلى أنه لا توجد أي مدافن يتم تخصيصها على مستوى المحافظة سوى مقابر الناصرية فقط.