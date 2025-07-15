عروض الماريونت والتنورة والأراجوز تبهر الأطفال في الملتقى الأول للعرائس التقليدية بالقليوبية

تواصلت فعاليات الملتقى الأول للعرائس التقليدية، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة القليوبية، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي تهدف إلى إحياء الفنون التراثية والتعريف بالهوية المصرية.

وشهد قصر ثقافة الطفل بمدينة بنها يوما فنيا مبهجًا، استهل بتقديم عروض مميزة لفرقة "أجيال" بقيادة الفنان عمرو حمزة، حيث تنوعت الفقرات بين ماسكات لشخصيات كرتونية محببة للأطفال، وفقرة عرائس الماريونت على أنغام الأغنيتين الشهيرتين "مش هقول عاللي حصل" و"الصعايدة حضروا"، وسط تفاعل واسع من الأطفال وأسرهم.

وتوالت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأراجوز المصري، تبعته فقرة عرائس التنورة التراثية، والتي حازت إعجاب الحضور لما تحمله من طابع فولكلوري أصيل.

جاء ذلك بحضور كل من الفنان ياسر فريد مدير عام فرع ثقافة القليوبية، وسماح سمير، مدير قصر ثقافة الطفل.

وعلى هامش العروض، نفذت سلسلة من الورش التفاعلية للأطفال، شملت ورشة تصميم عرائس من الفايبر، تدريب الفنانة هنادي إسماعيل، وورشة تصميم عرائس متحركة (قفاز وعصا) بإشراف الفنان سمير عبد العزيز والفنانة نجلاء حسني، إلى جانب فقرتي رسم على الوجه وورشة رسم حر قدمتها الدكتورة رنا محسن.

واستضاف قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة عرضًا لمسرح العرائس بعنوان "الزهور الجميلة"، تأليف وإخراج عبير شلتوت، قدمه فريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وتلاه تنفيذ عدد من الورش الفنية، منها تصميم عروسة جوانتي من الجوخ والعيون المتحركة نفذتها شهد عيد، وورشة عروسة متحركة بالعصا من الإسفنج والموهير قدمتها منى عبد الوهاب، إضافة إلى فقرة رسم على الوجه نفذتها هدى يحيى وأميرة عبد الحميد، وسط حضور لافت من الأطفال.

يقام الملتقى بالتعاون بين فرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والإدارة العامة لثقافة الطفل، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، التابعتين للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويستمر حتى الخميس المقبل، مقدما برنامجا ثريا من الورش الفنية والعروض التفاعلية للأطفال، في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، وتعزيز وعي النشء بأهمية الفن الشعبي ودوره في التعبير عن الهوية المصرية.



