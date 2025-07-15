انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة الوادي الجديد

أعلن الدكتور شريف صبحى، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إنطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديم خدمات طبية مجانية وشاملة للمواطنين يجميع مراكزالمحافظة.

وأوضح، أن المبادرة الرئاسية تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، متابعة الحمل والكشف المبكر عن أورام الثدي، خدمات التطعيمات والفحوصات الطبية، أنشطة التوعية والتثقيف الصحي، وذلك من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة المجهزة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، لضمان الجودة وسهولة الوصول لجميع المواطنين في المناطق النائية.

وأشار صبحى، أنه على أبناء المحافظة التوجه إلى أماكن تقديم الخدمة والاستفادة من المبادرة، والتي تستمر على مدار المرحلة الثالثة، دعمًا لـ "رؤية مصر 2030" في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة.