انطلاق حملة 100 يوم صحة في عامها الثالث بقنا بحضور نائب المحافظ وقيادات الصحة

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، انطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة" في عامها الثالث، وذلك بوحدة المشروع الأوروبي بمدينة قنا، وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والصحية ومسؤولي المجتمع المحلي.

وتنطلق الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية، وضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني بكفاءة وجودة، خاصة للفئات الأكثر احتياجا، وتنفذ الحملة من خلال 150 مركزًا صحيًا ثابتا، بالإضافة إلى 11 فريقا طبيا متنقلا تجوب التجمعات السكانية بمراكز وقرى المحافظة، على مدار 100 يوم متواصلة.

وأكد نائب المحافظ في كلمته أن الدولة تواصل جهودها لدعم المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الشاملة، مشددًا على أهمية التوعية الإعلامية والميدانية بخدمات الحملة، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين، إلى جانب متابعة يومية للفعاليات وتنفيذ مرور ميداني منتظم لضمان جودة الأداء واستمراريته.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة تُعد امتدادًا للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، مشيرا إلى أن أهدافها تركز على تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وتحقيق تدخلات علاجية سريعة تسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الخدمات تُقدم من خلال فرق طبية ثابتة تعمل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بجانب فرق متنقلة تعمل في فترتين صباحية ومسائية لضمان تغطية واسعة النطاق، مؤكدًا أن الحملة تستهدف الوصول إلى كل فئات المجتمع.

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفيروس "سي"، وضعف السمع، والأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، إلى جانب خدمات فحص ما قبل الزواج، والكشف المبكر عن الأورام، والأنيميا والسمنة والتقزم لدى الأطفال، بالإضافة إلى متابعة صحة الأم والجنين، ومبادرات القضاء على قوائم الانتظار.

كما توفر الحملة خدمات الرعاية الأولية والطب الوقائي، وتشمل التطعيمات، وصحة البيئة، والرصد البيئي، وصرف الألبان المدعمة للأطفال، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الصحة الوقائية وتحقيق التوازن بين العلاج والرعاية المجتمعية الشاملة.