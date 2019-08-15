وزير النقل الألماني يتوقع التوصل لاتفاق بشأن ركوب جنود الجيش القطارات مجانا

صرح وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، بأنه يتوقع التوصل لاتفاق بشأن توفير إمكانية ركوب القطارات مجانا لجنود الجيش الألماني.

وقال شوير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنني أتمنى بشدة أن يتسنى لجنودنا في الزي العسكري السفر بالقطارات مجانا".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تعمل على التوصل لحل في هذا الشأن مع هيئة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) منذ شهور، وقال: "سوف نحصل على نتيجة إيجابية".

وكانت متحدثة باسم هيئة السكك الحديدية الألمانية صرحت يوم الاثنين الماضي: "نحن في مباحثات بناءة نقوم بها على مستوى سري".

يذكر أن مجلة "شبيجل" الألمانية ذكرت مطلع الأسبوع أن هناك خلافات بصفة خاصة على شروط الحجز؛ حيث تسعى هيئة السكك الحديدية لنقل جنود فقط في قطارات ليس بها كثافة عالية، فضلا عن ذلك تؤكد الهيئة أنه لابد من برمجة نظام حجز خاص للجنود، موضحة أن ذلك قد يستغرق أعوام وتصل تكلفته إلى 26 مليون يورو.

وتقدر الهيئة قيمة ما يتراوح بين 400 ألف و800 ألف رحلة مجانية لجنود بنحو 38 مليون يورو سنويا، بحسب التقرير الصحفي.

يشار إلى أن ركوب قطارات مجانا متوافر بالفعل حاليا للجيش الألماني- فعلى سبيل المثال يمكن لمن يؤدون خدمة عسكرية طوعا العودة مجانا إلى ديارهم.،كما أنه مسموح لأفراد شرطة ركوب قطارات مجانا، إلا أن هناك قواعد مختلفة تنظم ذلك.