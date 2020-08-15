وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 252 ألفا و809 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، مقارنة بـ252 ألفا و235 حالة في نفس التوقيت أمس الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 35 ألفا و234 وفاة، بزيادة 3 وفيات مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 203 ألفا و326، مقابل 202 ألف و923، في نفس التوقيت أمس الجمعة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.