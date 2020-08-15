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محافظة القاهرة: عقار قصر النيل المنهار مسجل طراز معماري

محمد عبد الناصر:
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:53 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:53 م

- المحافظة: صادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ

أعلنت محافظة القاهرة، أن العقار المنهار بشارع 50 قصر النيل، بوسط القاهرة مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ.

وأوضحت المحافظة، في بيان بها اليوم السبت، أن العقار يحوى شقتين سكنيتين وباقى الوحدات إدارية وتجارية ومكتب صرافة ومعرض موبيليا شهير مغلق منذ فترة.

وأسفرت عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن انقاذ ١٤ شخصا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وكان قد انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، على الفور لموقع العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل والذي انهار منذ وقت قليل وجاري عمليات الإنقاذ.


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