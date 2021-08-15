 موسكو: نعمل على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: نعمل على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان

وكالات
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:41 ص

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد قالت اليوم الأحد، إن حركة طالبان بدأت دخول العاصمة كابول من جميع الجهات.

وقال مسؤول أمريكي إن الأعضاء "الرئيسيين" في الفريق الأمريكي يباشرون عملهم من مطار كابول في حين ذكر مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن عددا من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى مكان أكثر أمنا في العاصمة، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الدولية.

وأشار قيادي بطالبان إلى أن الحركة أمرت مقاتليها بالإحجام عن العنف والسماح بالعبور الآمن لكل من يرغب في المغادرة وأنها تطلب من النساء التوجه إلى مناطق آمنة.


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