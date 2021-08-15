 سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا - بوابة الشروق
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سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 9:04 م

سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الأراضي السورية أمس السبت بسبب مشاكل فنية، حسبما قال الجيش الإسرائيلي على تويتر.

وفقا للجيش الإسرائيلي، لا يوجد قلق من تسرب معلومات والحادث قيد التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد.

ولم يكشف الجيش الإٍسرائيلي عن طبيعة مهمة الطائرة المسيرة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، استهدفت إسرائيل منذ بداية العام الجاري، الأراضي السورية 14 مرة ودمرت أكثر من 40 هدفا ما اسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

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