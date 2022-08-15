رئيس هيئة الطرق والكباري: لن ننتهي من طريق القاهرة – كيب تاون قبل عام 2024

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن «الصعيد يحظى باهتمام غير طبيعي في شبكة الطرق»، لافتًا إلى أن طريق القاهرة – كيب تاون «الصعيد الغربي»، من أهم الطرق التي تنفذ الآن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الهيئة انتهت من 280 كم من الطريق، وتعمل الآن في 65 كم أخرى، موضحًا أن العمل يكون على مراحل.

وأشار إلى تخصيص طريق للملاكي وآخر للشاحنات لفصل الحركة المرورية بين الاثنين، معلنًا أن الهيئة من المقرر أن تنتهي من الجزء المار بمدينة السباعية جنوبًا، حتى إدفو بأسوان وتوشكى، خلال العام المالي الجاري.

وذكر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الهيئة لن تنتهي من الطريق بالكامل قبل عام 2024، مشيرًا إلى أن طول الطريق الإجمالي 1150 كم، لأنه يبدأ في القاهرة من طريق الفيوم، ويصل حتى منفذ أرقين على الحدود مع السودان.