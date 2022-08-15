السفينة الجانحة برأس غارب تستأنف رحلتها إلى ميناء جدة السعودي بعد نجاح تعويمها

قال اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، إن الأجهزة الملاحية نجحت في تعويم السفينة السعودية الجانحة فجر اليوم الأحد.

وأكدت مصادر ملاحية بالبحر الأحمر، أن السفينة الجانحة برأس غارب، تم تعويها بنجاح وهي في طريقها لاستئناف رحلتها إلى ميناء جدة السعودي.

وأضافت المصادر، أن جسم السفينة لم يصاب بأذى، حيث شطحت السفينة على رمال، مشيرا إلى عمل معاينة للمركب بالكامل، وتبين أنها سليمة لتستأنف رحلتها مرة أخرى إلى ميناء جدة.

وأكدت المصادر، أن جميع طاقم السفينة بخير، لافتا إلى أن سبب شحوط السفينة هو التيارات الهوائية، مقدما الشكر للجهات المختصة، والتي قدمت المساعدة لإبحار السفينة مرة أخرى.

يذكر أن سفينة البضائع التي جنحت بمنطقة رأس غارب بخليج السويس، صباح أمس الأحد، والتابعة لشركة نما للخطوط الملاحية، تقل نحو 20 سيارة في طريقها من ميناء بورتوفيق بالسويس إلى ميناء جدة السعودي، وأنها تعطلت بسبب سوء الأحوال الجوية إلى جنوحها، وتم إبلاغ عمليات المحافظة للتحرك، وعمل اللازم وإخطار التوكيل الملاحي.