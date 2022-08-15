وجه النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب، بسرعة القبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار عشوائيا من سلاح آلي في مكان عام.

وقال مصدر مسؤول في النيابة السعودية إن مركز الرصد النيابي رفع تقريرا بشأن "انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر"، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف المصدر أنه بناءً على ذلك، أصدر النائب العام "أمرًا بسرعة القبض على المذكور، استنادًا للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح المصدر أن "الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف"، مشددًا على "حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه".

وأشار المصدر إلى أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.