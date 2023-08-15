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تقارير.. صلاح لا يمانع في الانتقال إلى الدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 1:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 1:42 ص

كشفت بعض التقارير الإعلامية، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات المفاوضات بين إدارة اتحاد جدة والمهاجم المصري محمد صلاح، بشأن التعاقد معه هذا الصيف.

ويمتد عقد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2025، ولا يحق للاعب الانتقال لأي نادٍ هذا الصيف إلا بموافقة الريدز.

ووفقًا لـ «قناة الكأس» القطرية، فإن محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإدارة الاتحاد السعودي، وذلك من أجل التفاوض مع نظيرتها في ليفربول، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت القناة القطرية أن صلاح لا يمانع في الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.


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