وزيرة ألمانية تدين المحاكمة المقررة لرئيس النيجر

أدانت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، المحاكمة المقررة للرئيس المخلوع محمد بازوم في النيجر، خلال رحلتها التي تستمر أربعة أيام إلى غرب أفريقيا.

وقالت شولتسه لمجموعة "ريداكستسيونس نتفيرك دويتشلاند" الإعلامية: "نشعر جميعا بقلق بالغ بشأن ما يعنيه هذا الإعلان بشأن الرئيس بازوم وعائلته".

وأضافت: "نود أن نسلك طريقا سلميا للعودة إلى الديمقراطية، ويشمل ذلك التوصل إلى حل عادل للرئيس ولأسرته".

جدير بالذكر أن الحكام العسكريين الجدد في النيجر أعلنوا أن بازوم سيُتهم بالخيانة العظمى. ومن الممكن أن تصل عقوبة الخيانة العظمى إلى الإعدام في النيجر.

ووصلت شولتسه إلى موريتانيا أمس الاثنين ومن المقرر أن تتوجه الوزيرة بعد ذلك إلى نيجيريا غدا الأربعاء، حيث تجري محادثات مع ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تترأسها نيجيريا، لبحث سبل دعم ألمانيا للجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي في النيجر.