حملات لتنفيذ إغلاق واجهات المحلات ولوحات الإعلانات فى شوارع وطرق كفر الشيخ

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات ليلية، لتنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج، فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، متابعة تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الإضاءة بالشوارع.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض،واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وجمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وسليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال ترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات في الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة.