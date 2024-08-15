البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال يوليو 2024

• سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا في يوليو 2024 ليصل إلى 24.4%

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الخامس على التوالي ليسجل 25.7% في يوليو 2024، مقابل 27.5% في يونيو 2024، وجاء التراجع مدفوعا بالسلع الغذائية وغير الغذائية على حد السواء.

وكشف البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 29.7% خلال يوليو 2024، مقابل 31.9% خلال يونيو 2024، بينما تراجع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في يوليو 2024 ليسجل 22.9% مقابل 24.5% في يونيو 2024.

وقال البنك المركزي في تقرير تحليل التضخم إن التراجع في معدل التضخم العام جاء نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة للضغوط التضخمية خلال عام 2023.

أوضح المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤا في يوليو 2024 ليسجل 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2022، ويأتي ذلك التراجع للشهر الخامس على التوالي متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% خلال ذات الشهر من عام 2023.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 0.4% خلال يوليو 2024 مقابل 1.9% خلال ذات الشهر من العام السابق و 1.6% في يونيو 2024، حيث أدى التراجع في أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى الحد من الارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 24.7% في يوليو 2024، مقابل 26.6% في يونيو 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 25.2% في يوليو 2024 مقابل 27.1% في يونيو 2024.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 2.2% في حين ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.9% ليساهما معا بمقدار 0.71 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وانخفضت أسعار الدواجن بمعدل 11.2%، لتساهم بسالب 0.71 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل 1.3% لتساهم بسالب 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وتراجعت أسعار الزيوت والدهون للشهر الخامس على التوالي وذلك بمعدل 0.7% لتساهم بسالب 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان بمعدل 4.3% و 0.3% على الترتيب ليساهما معا بمقدار 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أيضا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8% لتساهم بمقدار 0.02 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخري بما فيها السكر والبقوليات والشاي من بين منتجات أخري بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1% لتساهم بمقدار 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء في الأساس مدفوعا بزيادة أسعار الملابس وأغطية القدم ومنتجات النظاقة المنزلية، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية.

أوضح التحليل الشهري أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 0.4% لتساهم بمقدار 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وارتفاع الإيجارات، على الرغم من تراجع أسعار رحلات الحج والعمرة.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل 0.3% لتساهم بمقدار 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لزيادة في أسعار التبغ.

وأرجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية ، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بسالب 0.80 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بمقدار 0.18 نقطة مئوية والخدمات بمقدار 0.13 نقطة مئوية.