انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للمركز الإقليمي لمرض السكري بقنا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للمركز الإقليمي لمرض السكري بقنا، الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد. حضر المؤتمر الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتور أسعد ياسين، رئيس المؤتمر، والدكتورة فاتن عمارة، مقرر لجنة السكر بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بمشاركة نخبة من رواد وأساتذة وأطباء علاج مرض السكري.

وأشاد نائب محافظ قنا بالجهود العلمية التي يبذلها المركز الإقليمي للسكر بقنا لتعزيز خبرات الأطباء الشباب من خلال أحدث الأبحاث العالمية لعلاج مرض السكري. وأكد أن المركز يركز على تكثيف جهود التثقيف الصحي للوقاية من مرض السكري، الذي يُعد داء العصر، نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة.

وأشار عمر إلى الدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، للنهوض بمنظومة التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم. كما أشاد بجهود فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا. ووجه بضرورة وضع خريطة لمرض السكري في المحافظة ورصد التطورات والإنجازات منذ المؤتمر الأول والثاني.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف كمال، الرئيس الشرفي للمؤتمر ومدير فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين رواد الأساتذة وشباب الأطباء في علاج مرض السكري. كما يركز على مناقشة الأبحاث البارزة في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة للمشاركين. وأضاف كمال أن افتتاح المركز الإقليمي بمحافظة قنا وتوفير عيادات خاصة بمرضى السكري يمثل خطوة هامة، مشيرًا إلى افتتاح مراكز إقليمية أخرى في قفط ونجع حمادي، استجابةً لارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري والتي بلغت 11 مليون مريض.

وأكد كمال أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نسبة عالية من الإصابات بمرض السكري نتيجة قلة الوعي بالنظم الغذائية الصحية والإفراط في تناول السكريات، إلى جانب قلة ممارسة الرياضة. لذا، من الضروري رفع الوعي لدى المواطنين بخطورة العادات الغذائية التي تزيد من فرص الإصابة بالسكري.

وقالت الدكتورة فاتن عمارة، مقرر لجنة السكر بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إن المركز الإقليمي لعلاج السكري بقنا أحدث طفرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السكري من منتفعي التأمين الصحي. وأشارت إلى تعميم وثيقة حقوق الطفل المصاب بالسكري أثناء اليوم الدراسي، والتي تنص على حق الطفل في قياس السكر في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة، مع التأكيد على عدم التمييز بينه وبين زملائه في المدرسة.