ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كلمة أمام البرلمان التركي، اليوم الخميس، وذلك بحضور نظيره رجب طيب أردوغان.

وقال أبو مازن في كلمته، إنه قرر التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وذلك بعد مرور 314 يومًا من الحرب على القطاع.

وأضاف: «لم يعد أمامنا حلول، وأعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

ودعا قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة، لوقف العدوان الإسرائيلي، ولتأمين وصوله إليها.

وطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار فورا، وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية.

ونوه أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض «فيتو» عدة مرات في مجلس الأمن، ضد مطالبة العالم بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال: «رغم إقدام إسرائيل على التجويع والقتل والتدمير الذي نفذته بحق شعبنا، واستهداف المنظمات الإنسانية، إلا أن أمريكا استخدمت الفيتو 3 مرات في مجلس الأمن لمنع وقف الحرب».