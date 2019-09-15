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حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، 12 ديسمبر المقبل تاريخا لإجراء انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بن صالح في خطاب وجهه للشعب الجزائري عبر التلفزيون الحكومي: "قررت في إطار صلاحياتي الدستورية تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 وقد وقعت اليوم المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع"، وفقا لوكالة الاناضول.

وتابع بن صالح : "لقد آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".

وأوضح الرئيس الجزائري المؤقت أن الانتخابات "تتويج لحوار أدى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها" وأن "الدولة التزمت الحياد" إزاء مسار الحوار.

وينص الدستور الجزائري على أن انتخابات الرئاسة تجرى في غضون 90 يوما من تاريخ توقيع الرئيس لمرسوم دعوة الناخبين للاقتراع.

وجاء الإعلان عن الموعد الرئاسي بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" من 50 عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها.