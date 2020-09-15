كوريا الجنوبية تسعى لتأمين لقاح كورونا لحوالي 60% من السكان

تسعى كوريا الجنوبية إلى تأمين عقار فيروس كورونا (كوفيد-19) لما يبلغ من 30 مليون شخص أو ما يعادل 60% تقريبا من سكان البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في سول اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية -حسبما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنه بموجب خطة اللقاح التي ناقشها اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جونج سيه -جيون تسعى البلاد إلى تأمين اللقاح لـ10 ملايين شخص، عبر مؤسسة "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاح العالمي "جافي"، مضيفة أن سول ستؤمن الكمية الباقية عن طريق الاتفاقات مع شركات خاصة.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على الطلب والتقدم الذي أحرزته شركات الأدوية المحلية، ستسعى البلاد إلى تأمين اللقاح لـ20 مليون شخص آخرين ما سيسمح للجميع بتلقي اللقاح، مشيرة إلى أنه من أجل الحصول على لقاحات مؤسسة كوفاكس، أرسلت كوريا أوراق الانضمام إلى المنظمة الدولية في 31 أغسطس الماضي، وسترسل خطابا ملزما قانونيا بحلول الجمعة المقبلة.

ولفتت إلى أن كوريا ستدفع مبلغ 172.3 مليار وون (145.5 مليون دولار) للانضمام إلى المنظمة بحلول 9 أكتوبر المقبل، منوهة بأنها تسعى لعقد اتفاقيات منفصلة مع شركات الأدوية العالمية، وأكدت أن اللقاحات التي تسعى كوريا إلى تأمينها ستحدد وفقا للسلامة والفعالية والسعر وتوقيت إتاحة استخدامها.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن البلاد تسعى لتطوير مواد العلاج بنهاية العام، وتطوير اللقاح خلال العام المقبل، ويعتقد أن كل شخص يحتاج إلى جرعتين من اللقاح لاكتساب مناعة ضد الفيروس.

وبشكل منفصل، تساعد البلاد شركات الأدوية المحلية مثل شركة "إس كيه بيوساينس" لإجراء الاختبارات السريرية المهمة، كما أنشأت سول مركز دعم خاص لتسهيل تطوير الشركات المحلية للقاح.

ورصدت كوريا يوم أمس 106 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 22 ألفا و285 إصابة. وبلغ عدد الوفيات 367 حالة وفاة ووصل معدل الوفاة إلى 1.64%.