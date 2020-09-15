أحمد حلمي يروي موقفا محرجا جمعه بحازم إمام

قال الفنان أحمد حلمي، إن العلاقة بدأت مع زوجته منى زكي بشكل رسمي عقب عودتها من جنوب إفريقيا بعد تصوير فيلم «أفريكانو»، لافتًا إلى أنه توجه إلى المطار لاستقبالها وبصحبته باقة من الورد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أنه فوجئ بخروجها مع شخص يجر لها عربة حقائب السفر، موضحًا أن حازم إمام هو من كان يجر العربة لها.

وتابع: «لاقيت واد شعره ناعم وحليوة، سلمت عليه بمنتهى قلة الذوق وهو حلو وبعد ما مشينا قالتلي إيه اللي عملته ده، ده حازم إمام بتاع الكرة»، مشيرًا إلى أن والدة لاعب الكرة هي عميدة كلية الإعلام، الدكتورة ماجي الحلواني.

ولفت إلى أنه بحث عن «إمام» في كل مكان حتى يعتذر له، لكنه لم يتمكن من إيجاده بعد ذلك، موضحًا أنه قرر بعد ذلك التقدم لها بشكل رسمي عبر الذهاب إلى منزل والدها.

وأشار إلى أنه اتصل بأخيها لتحديد موعد، مضيفًا: «حمايا الله يرحمه كان رجلًا متفهمًا يكاد يكون مسألنيش على فلوس، هو قالي إحنا في مستوى معين مش عاوز أقل منه».