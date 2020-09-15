أديب لوزير النقل: هل في ضمانات بعدم تضرر عقار الشربتلي مرة أخرى؟ والأخير يرد

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤال للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل: «هل في ضمانات إن لما المترو يشتغل مش هيأثر على عقار الشربتلي بعد كده؟».

وأجابه «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، قائلًا: «بما إني مهندس إنشائي، بقولك على ضمانتي الشخصية إن المترو لما بيمشي في منطقة بيقويها مش بيضعفها»، مشيرًا إلى أن المترو يضع في باطن الأرض منشأ خرساني صلب ومحقون حوله بشكل جيد جدًا، ما يجعل الأرض التي يسير بها قوية ومتماسكة.

ولفت إلى أن محطة مترو الزمالك عبارة عن حوائط لوحية خرسانية بسمك 70 سم وفي بعض الأحيان متر كامل، مع أسقف خرسانية.

وتابع أن قطار المترو نفسه يكون معزولًا ويسير أيضا على قضبان معزولة، مستطردًا: «لا تأثير إطلاقا على سريان المترو داخل حي الزمالك أو أي حي في مصر».

وأكمل: «إن شاء الله أهالي الزمالك هيشكرونا في الآخر لما يلاقوا إن هم بيركبوا مترو وسيلة مواصلات نظيفة ومتطورة وآمنة ومكيفة»، مؤكدًا أنها وسيلة محترمة تليق بأهل الزمالك ومصر كلها، ليرد عليه «أديب»: «زي دول أوروبا ماحدش بيركب عربيته في مسافات طويلة أبدا».

وأوضح وزير النقل أن الهبوط الأرضي كان في الفناء الخارجي لسفارة البحرين، مؤكدًا أن مبنى السفارة آمن بنسبة 100% بعد حقن الأرض خرسانيًا بالكامل.

وأكد وزير النقل كامل الوزير، اليوم الاثنين، إجراء أعمال إصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك التي تعرض جزء منها للتصدع نتيجة أعمال حفر الخط الثالث للمترو، بأحسن المعايير وتم حقن التربة الخاصة بالعمارة على أعلى مستوى أمان، مشيرًا إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لشراء العمارة وتعويض أصحاب الشقق السكنية بها وتحويلها إلى جراج متعدد الطوابق لخدمة أهالى الزمالك إلا أن سكان العمارة فضلوا ترميمها وإصلاحها وبقاءهم بها.