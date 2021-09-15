 العدل الأمريكية: 3 هاكرز عملوا لصالح الإمارات يوافقون على دفع 1.68 مليون دولار - بوابة الشروق
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العدل الأمريكية: 3 هاكرز عملوا لصالح الإمارات يوافقون على دفع 1.68 مليون دولار

رويترز
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 5:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 5:03 ص

وافق 3 موظفين سابقين في الاستخبارات والقوات المسلحة الأمريكية على دفع 1.68 مليون دولار في إطار تسوية قضيتهم المتهمين فيها بهجمات سيبرانية على شبكات أمريكية لصالح الإمارات.

وجاء في بيان عن وزارة العدل الأمريكية أن المواطنين الأمريكيين مارك باير ورايان آدامز، والمواطن السابق دانييل غيريكي وافقوا على صفقة مع السلطات الأمريكية، تفرض بموجبها بعض القيود على أنشطتهم وتعهدوا بدفع مليون و685 ألف دولار للسلطات الأمريكية تعويضات.

وأدين الثلاثة بانتهاك قواعد الرقابة على الصادرات، وقوانين خاصة بالاحتيال الإلكتروني عندما عملوا مع شركة إماراتية، تتهمها واشنطن باختراق الأنظمة الإلكترونية الأمريكية لصالح سلطات الإمارات خلال الفترة بين 2016 و2019.

وأشار بيان وزارة العدل إلى أن المتهمين قدموا للشركة الإماراتية "خدمات دفاعية" تتطلب الحصول على رخصة خاصة من إدارة الرقابة على التجارة الدفاعية (DDTC) التابعة للخارجية الأمريكية.

ومن المقرر أن يدفع باير 750 ألف دولار وآدامز 600 ألف دولار وغيريكي 335 ألفا، وذلك خلال 3 سنوات.

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