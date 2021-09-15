 محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة جميع الإشغالات في شارع الزهور - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة جميع الإشغالات في شارع الزهور

هدي الساعاتي
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:38 م

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رئيس حي وسط، بإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة، مشدداً على تشميع المحال المخالفة وتوقيع غرامات فورية عليهم.

وكلف الشريف مدير عام المتابعة بالمحافظة بالتواجد اليومي، والتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو تعديات بشارع الزهور، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمحاسبة أي مقصر.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم أعمال تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة ١٤٨ مليون جنيه، في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وبحضور رجب النقيدي رئيس حي وسط، وهدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، وأمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

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