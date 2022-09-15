رئيس الوزراء الباكستاني يصل أوزبكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى أوزبكستان اليوم الخميس، في زيارة مدتها يومين لحضور الاجتماع السنوي لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يعقد يومي 15 و16 من سبتمبر الجاري.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن رئيس وزراء أوزبكستان عبد الله أريبوف، استقبل نظيره الباكستاني لدى وصوله إلى مطار سمرقند الدولي.

وقال شهباز شريف في تغريدة له على موقع "تويتر" قبل مغادرته، إنه "من الممكن أن يكون الاحترام والثقة المتبادلان حجر الأساس للتنمية المشتركة والازدهار"، مضيفا أن منظمة شنغهاي للتعاون لديها إمكانات كبيرة لرسم طريق إلى الامام في وقت يتسم بالتحول المقلق للغاية في المجالات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين، اجتماعات منفصلة مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.