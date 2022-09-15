المنتخب الأوليمبي بقيادة ميكالي يدخل معسكرا جديدا استعدادا لتصفيات إفريقيا

يدخل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مديره الفني الجديد، البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الخميس، معسكرًا مغلقًا جديدًا بشهر سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب الأوليمبي قد خاض معسكر أول مغلق تحت قيادة ميكالي بشهر أغسطس الماضي، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالمغرب تحت 23 سنة، والمقرر لها بشهر يونيو من العام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الفائز من منتخبي إسواتيني وبوتسوانا لمواجهة إحدهما بالدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

ويخوض منتخب مصر ذهاب الدور الثاني من التصفيات خارج أرضه خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، على أن يلعب مباراة الإياب في القاهرة في الفترة من 28 إلى 30 من نفس الشهر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات، فإنه سيلعب ضد المتأهل من مواجهة سيراليون وزامبيا، بشهر مارس المقبل.

وضم ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة تضم كل من.. حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - أحمد نادر السيد - علي نادر، والدفاع: محمد مغربي – محمد أشرف – محمد طارق - عبد الله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - هشام شعبان - إياد العسقلاني، والوسط: رأفت خليل – زياد طارق – وليد علي فرج – مصطفى سعد "ميسي" – عربي بدر – محمود صابر – عماد ميهوب – زياد فرج – محمد شحاتة – كريم محمد – عبد الغني محمد – علي زعزع – محمود جهاد، والهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف "أجويرو".