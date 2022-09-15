رئيس الوزراء اليمني: على المجتمع الدولي وضع حد لتلاعب الحوثي في ملف صافر

جدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، دعم الحكومة اليمنية الكامل لخطة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر النفطي لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل.

وشدد رئيس الوزراء اليمني - خلال لقائه مع المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي في العاصمة المؤقتة عدن - على المجتمع الدولي وضع حد لتلاعب مليشيا الحوثي في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية وسرعة الانتقال الى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان.

واطلع عبد الملك - وفقا لقناة اليمن الفضائية - على التمويلات التي تم الحصول عليها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تفريغ خزان صافر النفطي، والفجوة التمويلية القائمة والجهود المبذولة لتغطيتها، بما من شأنه التسريع بعملية تفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

وتطرق اللقاء إلى الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتزام الحكومة بتنفيذها، والدور الأممي والدولي المطلوب للضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ بنودها، وفي المقدمة رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات، بما يخفف معاناة الشعب اليمني.

كما تم بحث القضايا المتصلة بالتحديات التي تواجه العمل الإنساني والعراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثي رغم الهدنة الإنسانية وسبل تذليلها، والشراكة في جهود الموائمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام، إضافة إلى وضع الأمن الغذائي، والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة في هذه الملفات.

ومن جانبه، أشاد المسئول الأممي بدعم الحكومة لجهود وانشطة الأمم المتحدة، وما تبديه من تعاون كامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة، مجددا حرص الأمم المتحدة ومنظماتها على تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب.