روما يفوز على هلسنكي الفنلندي بثلاثية في الدوري الأوروبي

استعاد فريق روما الإيطالي اتزانه في المجموعة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير بنتيجة 3 / صفر على ضيفه هلسنكي الفنلندي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبيكو مساء اليوم الخيمس، وشهدت الجولة ذاتها فوز فريق ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 3 / 2 على ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

وبات بيتيس في صدارة ترتيب المجموعة منفردا، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تواجد لودوجوريتس وروما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما، وظل هلسنكي في المؤخرة بلا نقاط. وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، استفاد روما من النقص العددي الذي تعرض له منافسه، عقب طرد لاعبه ميرو تينهو في الدقيقة 15.

وأحرز النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول لروما في الدقيقة 47، فيما أضاف زميلاه لورينزو بيليجريني وأندريا بيلوتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و68 على الترتيب.

ويأتي هذا الفوز، ليصالح روما جماهيره التي شعرت بخيبة أمل بعدما استهل الفريق مسيرته في المسابقة بالخسارة 1 / 2 أمام لودوجوريتس في الجولة الماضية.

وارتقى بودو جليمت النرويجي لصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، إثر تغلبه 2 / 1 على ضيفه زيورخ السويسري، فيما تأجل لقاء أرسنال الإنجليزي مع ضيفه أيندهوفن الهولندي بنفس المجموعة، والذي كان مقررا إقامته اليوم.

وارتفع رصيد بودو جليمت إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة (مؤقتا)، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما ظل رصيد زيورخ بلا نقاط، عقب خسارته في مباراته الثانية على التوالي.

وتقاسم فناربخشه التركي ورين الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط لكل منهما، عقب تعادلهما 2 / 2 في فرنسا، فيما تقدم آيك لارناكا القبرصي للمركز الثالث بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، الذي بقي في المركز الأخير بلا نقاط.

وعزز سبورتنج براجا البرتغالي وسانت جيلواز البلجيكي حظوظهما في المضي قدما بالبطولة القارية، بعدما حقق انتصارهما الثاني في المجموعة الرابعة.

وفاز براجا 1 / صفر على ضيفه يونيون برلين الألماني، في حين تغلب سانت جيلواز 3 / 2 على ضيفه مالمو السويدي.

وتصدر براجا الترتيب برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مباراته الثانية بالمجموعة، حيث يتفوق بفارق الأهداف على سانت جيلواز، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، وظل يونيون برلين ومالمو في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.